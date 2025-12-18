На участках дорог в Бурятии открыли пункты обогрева

УЛАН-УДЭ, 18 декабря. /ТАСС/. Спасатели развернули пункты обогрева на опасных участках дорог в трех районах Бурятии, где из-за снегопада затруднено движение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В связи со снегопадом в превентивных целях на трех участках дорог федерального и регионального значения силами Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и республиканского агентства ГО и ЧС организована работа подвижных пунктах обогрева на опасных участках. Это перевал Мандрик в Прибайкальском районе, перевал Барской в Мухоршибирском районе, перевал Убиенный в Селенгинском районе", - говорится в сообщении.

Для расчистки проезжей части задействована дорожная техника. Всего на федеральные и региональные трассы на территории Бурятии вышло более 100 единиц техники.

"Водителям рекомендуется отказаться от дальних поездок. Для органов управления и сил ГУ МЧС России по Республике Бурятия введен режим "Повышенная готовность". Ведется мониторинг обстановки", - добавили в ГУ МЧС. По прогнозам синоптиков, ветер и обильный снегопад сохранятся в регионе до 19 декабря включительно.