Аксенов: связанные с безопасностью в Крыму вопросы решены

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Все основные глобальные стратегические вопросы, связанные с безопасностью в Республике Крым, решены, сказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"На данный момент в Республике Крым решены все глобальные стратегические вопросы, в том числе обеспечение безопасности, электроснабжение, логистика и прочее. Осталось решить ряд небольших с точки зрения государства, но очень важных для каждого гражданина вопросов. Это повышение качества и уровня жизни: инфраструктура, коммуникации, улицы, дворы. Вот на это органы власти нацеливают основное внимание, основные усилия" - сказал он.