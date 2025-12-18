{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Аксенов: связанные с безопасностью в Крыму вопросы решены

По словам главы региона, власть нацелена на повышение качества и уровня жизни жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Все основные глобальные стратегические вопросы, связанные с безопасностью в Республике Крым, решены, сказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"На данный момент в Республике Крым решены все глобальные стратегические вопросы, в том числе обеспечение безопасности, электроснабжение, логистика и прочее. Осталось решить ряд небольших с точки зрения государства, но очень важных для каждого гражданина вопросов. Это повышение качества и уровня жизни: инфраструктура, коммуникации, улицы, дворы. Вот на это органы власти нацеливают основное внимание, основные усилия" - сказал он.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
