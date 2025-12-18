В Чите изменили дату основания, омолодив город на 34 года

ЧИТА, 18 декабря. /ТАСС/. Дату основания города изменили в Чите с 1653 на 1687 год. Новые данные внесены в устав города, сообщили в пресс-службе гордумы Читы.

"Профильный комитет вместе с администрацией проработали данный вопрос. Теперь в уставе появится дата - 1687 год. Да, мы привыкли считать, что наш город был образован в 1653 году, когда сюда, в Забайкалье, пришли казаки Петра Бекетова. Однако после кропотливой и продолжительной работы в 2024 году историками был найден в архивах документ, из которого явствует, что город Чита берет свое основание с 1687 год", - приводятся в сообщении слова председателя Думы Читы Евгения Ярилова.

По словам историка и краеведа Ирины Куренной, новые исследования показали, что в 1653 году казаки не дошли до места расположения нынешней Читы, а на следующий год - проплыли мимо. Зимовье на берегу Ингоды, воздвигнутое в 1653 году, располагалось в 30-40 км от нынешнего центра города и простояло лишь полгода.

По новым данным, в 1687 году Нерчинский воевода Иван Власов направил троих казаков с заданием построить несколько изб в устье реки Читы, где она впадает в Ингоду. Тогда было основано Читинское плотбище, и появились первые постройки. Таким образом была поставлена точка в длительном споре о дате основания Читы. При этом статус города и областного центра Чита получила только в 1851 году.

В новость внесена правка (11:21 мск) - передается с уточнением в четвертом абзаце, верно - Нерчинский воевода Иван Власов.