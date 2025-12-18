Аксенов извинился перед туристами за долгое ожидание летом на Крымском мосту

Показатель достигал восьми часов, напомнил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов извинился перед туристами за пробки, которые летом формировались на подъездах к Крымскому мосту, из-за чего ожидание там достигало восьми часов.

Весной 2025 года Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко сообщил, что власти Крыма и профильные службы работают над тем, чтобы время ожидания автомобилистов перед Крымским мостом не превышало часа даже в летний курортный сезон.

"С учетом той обстановки, которая сегодня создана в результате нападений противника, считаем, что это (логистика Крыма - прим. ТАСС) обеспечено достаточно эффективно. При этом, конечно, хочу принести извинения всем туристам, кто летом приезжал: мы не справились с целевым показателем - час ожидания на мосту. Это в первую очередь было обусловлено вопросами безопасности. Безопасность избыточной никогда не бывает", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

Онс, что летом 2025 года ожидание на проезд по Крымскому мосту достигало восьми часов.

В частности, 4 августа в очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи и Тамани скопилось порядка 4 тыс. автомобилей. Это было выше предыдущего максимума, зафиксированного в мае, когда число ожидающих автомобилей достигло 2,7 тыс. В июле - августе 2025 года очередь со стороны Тамани в пиковые часы периодически превышала 1,5 тыс. автомобилей.