Лавров направил приветствие участникам "Цифровых международных отношений 2025"

Мир стремительно меняется благодаря цифровизации всех сфер жизни, включая внешнюю политику государств, подчеркнул глава МИД РФ
08:30
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание вопросам регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и взаимодействует по данному вопросу со странами мирового большинства. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам IV Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения 2025: Человек в фокусе цифрового развития".

Обращение главы МИД зачитал директор департамента международной информационной безопасности дипведомства Артур Люкманов.

"Уделяем особое внимание вопросам развития и регулирования искусственного интеллекта. В этой связи тесно взаимодействуем с нашими ключевыми партнерами из стран мирового большинства", - отметил Лавров.

Как подчеркнул министр, сегодня мир стремительно меняется благодаря цифровизации всех сфер жизни, включая внешнюю политику государств. "Открываются большие возможности, сопряженные, однако, со значительными новыми рисками, - указал он. - Россия последовательно выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного международного сотрудничества в области использования информационно-коммуникационных технологий на основе принципов Устава Организации Объединенных Наций, а также национальных законодательств".

"В частности по инициативе нашей страны в октябре в Ханое подписана Конвенция ООН против киберпреступности - первый универсальный международный договор в противодействие применению информационно-коммуникационных технологий в преступных целях", - резюмировал глава российского дипведомства.

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции. 

