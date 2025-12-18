На Кубани детсады и школы возобновили работу после атаки БПЛА

Комиссия по оценке ущерба продолжает работу

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Учреждения образования в Славянском районе Краснодарского края, которые накануне приостановили деятельность после атаки БПЛА Вооруженных сил Украины, вернулись к штатной работе. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе.

"В результате беспилотной атаки в муниципалитете (Славянском районе - прим. ТАСС) была временно приостановлена работа 21 детского сада и трех школ из-за отключения воды, электричества и тепла. Накануне в течение дня все аварийные ситуации устранили, все ресурсы объекты соцсферы получают в штатном режиме", - сообщили в оперштабе.

Комиссия по оценке причиненного в результате атаки ВСУ ущерба продолжает работу, добавили там.