В Музее Победы состоялась премьера документального фильма "Быть светом"

Картина повествует о вкладе советской молодежи в работу топливно-энергетического комплекса в годы войны

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьерный показ документального фильма "Быть светом", созданного Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, состоялся в Музее Победы. Фильм будет включен в образовательные и патриотические программы, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

"В Музее Победы на Поклонной горе прошел премьерный показ документального фильма "Быть светом", созданного Роспатриотцентром Росмолодежи при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации. Мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стало частью цикла инициатив по сохранению исторической памяти", - говорится в сообщении.

Картина повествует о вкладе советской молодежи в работу топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в годы войны. Сюжет выстроен вокруг четырех ключевых отраслей - электроэнергетики, нефтедобывающей, газовой и угольной промышленности. Основными рассказчиками выступают труженики тыла, их дети и внуки, историки Российского военно-исторического общества, музейные специалисты и сотрудники энергетических предприятий.

"Патриотизм формируется не на основе лозунгов, а из понимания и осмысления истории своей страны. Энергетики, шахтеры, нефтяники военного времени - яркие примеры стойкости, мужества и преданности Родине, сохранившие актуальность и сегодня. Такие примеры - живая связь времен: они напоминают, что сила страны всегда была и будет в людях, готовых работать на пределе ради общего блага", - отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В ходе подготовки фильма использовались уникальные архивные материалы: военная хроника, редкие документы и экспонаты из музейных коллекций. В ходе съемок команда Роспатриотцентра Росмолодежи побывала на Каширской ГРЭС, ТЭЦ-11 и объектах угольной промышленности в Кемеровской области, что позволило зафиксировать как исторические, так и современные аспекты работы отрасли.

"В фильме - истории советской молодежи, которая в экстремальных условиях обеспечивала работу топливно-энергетического комплекса: они восстанавливали станции, добывали топливо, решали инженерные задачи и тем самым держали страну на своих плечах. Совместно с Министерством энергетики мы создали не просто кино, а инструмент воспитания, призванный вдохновлять новые поколения на самоотверженный труд и служение Отечеству", - подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова.

Образовательные программы

Картина рассчитана на широкую аудиторию: школьников, студентов, педагогов, работников энергетики и ветеранов. После премьеры фильм будет включен в образовательные и патриотические программы - уроки памяти, классные часы и тематические мероприятия в учебных заведениях и на предприятиях.

Также 21 декабря документальный фильм "Быть светом" представят в эфире телеканала "Звезда". Кроме того, картина будет размещена в онлайн-формате.