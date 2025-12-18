В КБР в 2026 году появятся две новые женские консультации

Медорганизации заработают в селах Кашхатау и Анзорей

НАЛЬЧИК, 18 декабря. /ТАСС/. Новые женские консультации откроют в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2026 году в селениях Анзорей и Кашхатау по нацпроекту "Семья", сообщили в администрации главы КБР.

"Модульные здания консультаций уже построены: основные конструкции возведены, установлены кровля, двери и окна. Сейчас ведутся внутренние работы. В новых консультациях будущие мамы смогут пройти УЗИ обследование и кардиотокографию плода, получить услуги в процедурных кабинетах и дневном стационаре. Эти меры способствуют сохранению репродуктивного здоровья населения и стимулирует рождаемость в селах", - рассказали в администрации главы республики.

Работы ведут по нацпроекту "Семья".