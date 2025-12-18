В РФ приведут в готовность более 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны

Замглавы МЧС России Валентина Антропова также сообщила, что по заказу ведомства разработан универсальный респиратор для защиты от биологических и химических угроз

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Защитные сооружения гражданской обороны будут приведены в готовность почти по всей стране, разработан соответствующий план. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по обороне и безопасности сообщила замглавы МЧС РФ Валентина Антропова.

"По поручению президента в 82 субъектах РФ разработаны и реализуются планы приведения в готовность защитных сооружений гражданской обороны. Указанными планами предусмотрено приведение в готовность более 20 тыс. защитных сооружений гражданской обороны субъектовой и муниципальной собственности, а также в соответствии с постановлением правительства расширены способы создания объектов гражданской обороны и определена приоритетность использования защитных сооружений", - сказала она.

По заказу МЧС РФ разработан универсальный респиратор для защиты от биологических и химических угроз. Он может заменить противогазы, которые хранятся в составе запасов гражданской обороны. Это, по замыслу МЧС, позволит снизить нагрузку на бюджет. Также в 2025 году был принят закон, который обязывает производителей средств защиты выпускать продукцию, соответствующую не только техническим регламентам, но и требованиям, которые установило Минобороны РФ и МЧС.