Директор Лувра: музей будет открыт для посетителей в рождественские праздники

Лоранс де Кар отметила, что работники ведут диалог по улучшению условий труда напрямую с министерством культуры

ПАРИЖ, 18 декабря. /ТАСС/. Лувр будет открыт для посетителей в период рождественских праздников. Об этом в эфире радиостанции France Inter заявила директор музея Лоранс де Кар, комментируя принятое накануне решение профсоюзов о продолжении забастовки.

"Мы будем делать свою работу во время рождественских каникул. Мы, естественно, будем принимать публику, в этом смысл нашей работы", - сказала де Кар.

По ее словам, работники ведут диалог относительно улучшения условий труда напрямую с министерством культуры.

17 декабря профсоюзы сообщили, что работники Лувра приняли решение о продлении забастовки, которая началась 15 декабря. В то же время некоторые сотрудники выступили за бессрочную забастовку. 16 декабря музей не работал, так как вторник - выходной день в Лувре. В то же время 17 декабря музей был частично открыт для посетителей.

Забастовка инициирована в знак протеста против методов управления музеем, особенно на фоне ряда негативных событий последних месяцев, включая ограбление галереи Аполлона в октябре. Сотрудники выражают недовольство тем, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных часов работы из-за нехватки кадров, технических проблем и общего состояния здания. При этом они сталкиваются с "ростом рабочей нагрузки, все более жесткими методами управления и противоречивыми указаниями, которые мешают им спокойно и эффективно оказывать услуги" посетителям. В этой связи профсоюзы намерены "оказывать стратегическое давление" на руководство музея, чтобы добиться изменений.