Крупнейший аэропорт Югры автоматизировал предоставление питания при задержках

Теперь пассажиры могут самостоятельно воспользоваться положенными по закону услугами по посадочному талону, без дополнительного обращения к персоналу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Сургута - крупнейший в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - внедрил специальный сервис для автоматизации предоставления услуг питания пассажирам в случае задержек рейсов. Теперь они могут самостоятельно воспользоваться положенными по закону услугами по посадочному талону, без дополнительного обращения к персоналу авиакомпаний, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее в аэропорту Сургута в случае задержки рейса для получения питания и напитков пассажирам необходимо было обращаться к представителям авиакомпаний, ожидать оформления списков и подтверждений.

"Международный аэропорт Сургут имени Фармана Салманова внедрил цифровой сервис, автоматизирующий предоставление услуг питания пассажирам в случае задержек рейсов и иных нештатных ситуаций. <…> Пассажиры могут самостоятельно воспользоваться положенными услугами по посадочному талону, без дополнительного обращения к персоналу авиакомпаний", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что теперь при объявлении задержки информация о предоставляемых услугах автоматически привязывается к посадочному талону пассажира. Для получения питания достаточно предъявить его в точках питания в аэропорту - данные считываются с помощью сканера, после чего пассажир может выбрать блюда и напитки из доступного ассортимента с учетом личных предпочтений.