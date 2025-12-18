В Омской области запустили магистральный газопровод на север региона

Ввод объекта позволит в перспективе газифицировать еще два района

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Магистральный газопровод в три района на севере Омской области, которые из-за истощения месторождения в морозы оставались без газа, запущен, сообщил ТАСС губернатор Виталий Хоценко. Ввод объекта в эксплуатацию позволит в перспективе газифицировать еще два района.

"Сегодня исторический момент для Омской области. Как и обещали, сразу в три наших северных района - Тарский, Знаменский и Тевризский, пришел сетевой природный газ! <…> В рамках программы развития газоснабжения и газификации Омской области на 2021-2025 годы построен газопровод-отвод от газораспределительной станции "Большереченская" до ГРС "Тарская" протяженностью 94 км, а также газопровод-связка длиной 5,5 км от ГРС "Тарская" до существующих сетей газораспределения в районе города Тары", - рассказал Хоценко.

Он отметил, что созданная инфраструктура обеспечит бесперебойное газоснабжение более 3,7 тыс. домовладений и 17 котельных на севере региона. "Кроме того, сформированы условия для дальнейшей газификации Седельниковского и Муромцевского районов", - подчеркнул глава региона.

Проблемы с газоснабжением в трех районах, которые обеспечивало газом Тевризское газоконденсатное месторождение, начались еще зимой 2019 года. В сильные морозы из-за падения давления в газопроводе газоснабжение ограничивалось. В результате жители частных домов вынуждены были отапливаться дровами или углем, многоэтажные дома переводили на электротермию.