В роддомах предложили установить аудиофиксацию

Целью инициативы является защита прав как медицинского персонала, так и рожениц в случае возникновения конфликтных ситуаций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила письмо зампреду правительства Татьяне Голиковой с предложением обязать роддома ввести аудиофиксацию в родильных залах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю ввести обязательную установку звукозаписывающего оборудования и ведение аудиозаписи (аналог "черного ящика" в самолетах) в родильных залах всех медицинских учреждений Российской Федерации. Данная система будет фиксировать звуковую обстановку во время родов", - указано в тексте письма.

Горячева считает, что данные должны храниться не менее года на сервисе, не подчиняющемся Министерству здравоохранения РФ или конкретным медицинским учреждениям.

По словам депутата, основной целью этой инициативы является создание объективного инструмента для защиты прав как медицинского персонала (врачей, акушеров, медсестер), так и рожениц в случае возникновения конфликтных ситуаций, спорных вопросов или разногласий, касающихся хода родов и оказанной помощи.

"В случае обвинений в некорректном поведении, отсутствии должного аудиозапись позволит получить объективную картину происходящего и предоставить доказательную базу для справедливого разрешения ситуации", - сказала парламентарий.