В Британии запретили вывозить из страны "Юнион Джек" Трафальгарского сражения

Флаг передавался по наследству родственникам

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британские власти предотвратили вывоз за рубеж британского флага "Юнион Джек", развевавшегося на 100-пушечном линейном корабле Royal Sovereign во время Трафальгарского сражения (1805 год) с франко-испанскими морскими силами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Временный запрет на вывоз полотнища, опаленного огнем со следами осколков, введен в соответствии с рекомендациями Комитета по надзору за экспортом произведений искусства и объектов, представляющих культурный интерес. Сшитый вручную шерстяной стяг, оцениваемый сейчас в £450 тыс. (более $600 тыс.), оказался после сражения у помощника капитана Royal Sovereign Чарльза Антрама.

Флаг передавался по наследству родственникам. В 2004 году один из них продал его на аукционе Christie’s частному коллекционеру. Нынешний владелец мог выставить его на торги за рубежом. По словам представителя комитета Пиппы Ширли, историческое знамя - "одно из трех, сохранившихся".

По свидетельству экспертов, "Юнион Джек" перестали использовать на британских военных кораблях за полвека до исторической битвы у мыса Трафальгар на Атлантическом побережье Испании. Однако командующий британским флотом адмирал Нельсон приказал вернуть британский флаг на фок-мачты, чтобы "помочь британцам опознавать друг друга и избегать "дружественного огня".