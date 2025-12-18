Воробьев: критического дефицита школ и детских садов в Подмосковье не осталось

Губернатор Московской области добавил, что в регионе значительно вырос интерес к колледжам

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Острого дефицита школ и детских садов в Подмосковье не наблюдается. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подмосковье растет. У нас 9,1 млн человек. И каждый год и у нас, и у Москвы прибавляется от 80 до 100 тыс. человек. В зависимости от года, это различные миграционные потоки, это, безусловно, рождаемость. И запрос на школы, детские сады, социальную инфраструктуру, очевидно, очень заметный. В этом году мы построили 30 школ и 29 садов. Мы с этим научились справляться, и каких-то острых критических дефицитов у нас уже не осталось", - рассказал Воробьев.

Он добавил, что в регионе значительно вырос интерес к колледжам. Среди причин популярности Воробьев выделил возможность не сдавать ЕГЭ, работать параллельно с учебой, получать опыт. Кроме того, студенты, получившие среднее профессиональное образование, далее могут поступить в университет.

"Поэтому мы видим большой запрос в 21 веке на ИТ-специальности, на специальности, которые предполагают работу преимущественно головой. И, конечно, мы должны максимально этот спрос, спрос наших детей удовлетворять", - подчеркнул губернатор.