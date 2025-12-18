В Липецких МФЦ запустили единые заявления на все льготы для участников СВО и их семей

Новая система призвана сделать получение льгот и услуг максимально простым и быстрым

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Единые заявления на весь спектр мер поддержки для участников СВО и членов их семей начали принимать в многофункциональных центрах Липецкой области. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Комплексное обслуживание для участников СВО и их семей запущено в МФЦ Липецкой области. Основным нововведением стало внедрение механизма "единого заявления". Теперь заявитель может в рамках одного визита в МФЦ подать комплексный запрос сразу на целый ряд мер поддержки - от материальных выплат до услуг в сфере соцобеспечения и ЖКХ", - сказал Артамонов.

Новая система призвана сделать получение льгот и услуг максимально простым и быстрым, отметил губернатор, добавив, что процедура подачи единого заявления позволит существенно оптимизировать процесс работы МФЦ, снизить нагрузку на заявителей и обеспечить более системное предоставление всего спектра мер поддержки, установленных для участников СВО и их семей.

"Наш долг - создать максимально комфортные условия для тех, кто ждет своих близких с фронта. Новая система в МФЦ призвана снять с семей участников СВО лишние хлопоты. Теперь все необходимые услуги и льготы можно оформить быстро. Мы продолжим делать все, чтобы наша забота была реальной и ощутимой", - пояснил Артамонов.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день в рамках комплексного запроса доступно к оформлению 30 услуг.