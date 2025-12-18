Белгородский облводоканал начал модернизацию очистных в микрорайоне "Стрелецкое-23А"

Ее планируют завершить в I квартале 2026 года

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 18 декабря. /ТАСС/. Белоблводоканал приступил к модернизации очистных сооружений в микрорайоне "Стрелецкое-23А" после многочисленных жалоб от жителей. Ее планируют завершить в I квартале 2026 года, сообщила пресс-служба правительства Белгородской области.

"В настоящее время на очистные поступают стоки от микрорайонов Стрелецкое-23, 23А, 43, 59, 73/1. Объем стоков превышает фактическую мощность объекта и может приводить к нарушениям в работе системы водоотведения. Для решения проблемы водоканал приступил к модернизации очистных сооружений, которую планируется завершить в полном объеме в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков обозначил, что было очень много жалоб от жителей микрорайона. "После окончания работ - а это будет во второй половине 2026 года - 5 тысяч жителей в пяти микрорайонах точно получат современное и качественное водоотведение. И уверен, что жалобы останутся в прошлом", - подчеркнул глава области.

Очистные сооружения в микрорайоне "Стрелецкое-23А" были переданы в хозяйственное ведение Белоблводоканала в сентябре 2021 года и уже тогда находились в аварийном состоянии, так как все мембранные секции очистных сооружений полностью отслужили свой срок эксплуатации.