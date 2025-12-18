Аксенов: задачи логистики Крыма полностью решены

Власти республики и правительство РФ прорабатывают варианты, как избежать пробок перед Крымским мостом летом 2026 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Задачи логистики для обеспечения Республики Крым полностью решены, несмотря на атаки украинской стороны по полуострову, заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"В это время [года] очередей практически нет, мост с логистикой справляется в полном объеме, поезда пассажирские ходят - 15 пар поездов проходит. Ну, и у нас сухопутный коридор, конечно, есть, мы все равно возим значительную часть грузов через исторические территории - через Запорожскую, Херсонскую области, Донецкую Народную Республику. Поэтому в целом - при том, что какие-то перебои бывают, особенно когда противник активен - задачи логистики решены на сегодняшний день", - сказал Аксенов.

Он напомнил, что при этом в пик туристического сезона летом 2025 года ожидание на проезд по Крымскому мосту достигало восьми часов. И заверил, что власти Республики Крым и правительство РФ прорабатывают варианты, как избежать многочасовых пробок перед Крымским мостом летом 2026 года.