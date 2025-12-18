Новогодние каникулы на Эльбрусе продлятся две недели

Праздничная программа пройдет на ярмарочной площади и на станции "Мир"

НАЛЬЧИК, 18 декабря. /ТАСС/. Новогодние каникулы на курорте "Эльбрус", где пройдет праздничная программа с активностями и мастер-классами, продлится в течение двух недель, сообщили в институте развития Кавказ. РФ.

"С 29 декабря 2025 по 11 января 2026 курорт "Эльбрус" приглашает на новогодние каникулы. Символ курорта лис Муха будет встречать гостей в своей избушке на ярмарочной площади. Там же второй год подряд организуют аллею елок. Сейчас полным ходом идет украшение десяти пушистых красавиц", - рассказали в Кавказ. РФ.

Праздничная программа пройдет на ярмарочной площади и на станции "Мир", где будут работать ди-джеи, для гостей организуют угощения национальными блюдами, зоны спортивных активностей, семейные конкурсы и танцевальные блоки. Состоятся и мастер-классы по изготовлению бумажных гирлянд и елочных шаров. А в новогоднюю ночь на Эльбрусе пройдет шоу ратраков, праздничный салют и DJ-сет под звездным небом.

Также 1 и 2 января на станции "Мир", на высоте 3,5 тыс. метров на новой музыкальной сцене состоится высокогорное выступление ди-джеев.

Ожидается, что будет запущено вечернее катание, как только позволит погода.