В Подмосковье утвердили единую форму и символику для дружинников

Форменную одежду народного дружинника составляют вещи исключительно черного цвета, среди них защитный жилет, зимний костюм, футболка или поло с логотипом "Народная дружина" и другие элементы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Форменную одежду и символику народных дружинников утвердили в Московской области, соответствующее решение принято депутатами Мособлдумы.

"Народные дружинники - наши надежные помощники, и жители должны сразу и без сомнений узнавать их в лицо. Поэтому мы считаем абсолютно правильным введение единой, хорошо различимой формы для всех дружинников. Это не просто "униформа" - это знак доверия и опознавательный знак. Чтобы каждый прохожий точно знал, к кому можно обратиться за помощью, а любой нарушитель видел, что район под надежным контролем", - сказал председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов, которого процитировали в пресс-службе.

В региональном парламенте добавили, что форменную одежду народного дружинника составляют вещи исключительно черного цвета, среди них защитный жилет, зимний костюм, футболка или поло с логотипом "Народная дружина" и другие элементы. Отличительной символикой дружинника являются шевроны на рукавах и спине с надписью "Народная дружина" и гербом муниципального образования.

"Считаем важным поддерживать деятельность наших дружинников. Поэтому ежегодно на их экипировку предусматриваем в бюджете средства. Так, в 2026 году на изготовление удостоверений, форменной одежды и отличительной символики запланировали финансирование - порядка 23 млн рублей", - отметил Баранов.

Он добавил, что в Подмосковье насчитывается более 1,1 тыс. дружинников. С их помощью сотрудникам полиции в 2025 году удалось выявить свыше 4,7 тыс. административных правонарушений и более 80 преступлений.