В Подмосковье продлили меру поддержки в виде выплаты молодым многодетным семьям на 2026

Уже 2,7 тыс. молодых семей получили эту выплату в 2025 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Предоставление выплаты в размере 300 тыс. рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка продлили в Московской области на 2026 год, соответствующее решение принято депутатами Мособлдумы 18 декабря.

"Мы продлеваем до конца 2026 года предоставление выплаты 300 тыс. рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, его слова привели в пресс-службе регионального парламента.

Он добавил, что уже 2,7 тыс. молодых семей получили эту выплату в 2025 году. В следующем году планируется охватить данной мерой поддержки свыше 4,7 тыс. семей.

Спикер парламента подчеркнул, что в Подмосковье для многодетных семей выстроен целый комплекс всесторонних мер поддержки, которые постоянно дорабатываются.

"Мы продолжаем планомерно поддерживать семьи, которые решились стать многодетными. Важно, чтобы как можно больше жителей региона следовали их примеру. В этом будущее нашей области и всей страны", - добавил Брынцалов.