"Одноклассники" представили лучший контент 2025 года по мнению россиян

Пользователи соцсети выбрали победителей премии "Самый ОК" в семи ключевых номинациях

Редакция сайта ТАСС

Пользователи соцсети "Одноклассники" выбрали победителей ежегодной премии "Самый ОК" в семи ключевых номинациях. Имена лауреатов были объявлены в среду в прямом эфире из Великого Устюга.

По итогам народного голосования, фильмом года стала картина "Август". Второе место занял фильм "Горыныч", третье - "Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича".

Титул "Хит года" завоевала композиция Homay от AY YOLA. На второй позиции расположились NЮ и Асия с песней "Помнишь", на третьей - трек "Эгоистка" в исполнении Zivert.

В номинации "Сериал года" победу одержал "Мосгаз. Дело №11. Розыгрыш". Серебро у сериала "Аутсорс", бронза - у проекта "Олдскул".

Лучшим шоу пользователи признали вечернее ток-шоу "Привет, Андрей!". Второе место занял музыкальный проект "Голос.Дети", третье - детский вокальный конкурс "Ты Супер!".

Звание "Блог года" в "Одноклассниках" получил аккаунт "Жизнь в деревне и точка". На втором месте - блог "Luchy-Nika. Семья и питомцы", на третьем - "Рецепты от Газдановой Нины".

В новой номинации "Персона года" победителем стал телеведущий Андрей Малахов. Второе место занял актер Сергей Безруков, третье - хоккеист Александр Овечкин.

О церемонии

Голосование проходило в соцсети, где пользователи определяли лучших из пяти финалистов в каждой категории. Шорт-листы формировались на основе анализа данных платформы о популярности контента в период с ноября 2024 по ноябрь 2025 года.

Церемония объявления победителей прошла в группе "Все ОК!". Лауреатам премии будут вручены специальные статуэтки с эмблемой конкурса.