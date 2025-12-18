Джекпот национальной лотереи США Powerball вырос до $1,5 млрд

Выявить победителя не удается уже 44 розыгрыша подряд

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Джекпот одной из самых популярных американских лотерей Powerball вырос до $1,5 млрд. Об этом сообщается на сайте розыгрыша.

Очередной тираж лотереи состоится в ближайшую субботу. Отмечается, что выявить победителя не удается уже 44 розыгрыша подряд.

Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года. Победителем тогда стал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который после уплаты налогов на руки получил чуть менее $1 млрд.