Джекпот национальной лотереи США Powerball вырос до $1,5 млрд
Редакция сайта ТАСС
09:53
НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Джекпот одной из самых популярных американских лотерей Powerball вырос до $1,5 млрд. Об этом сообщается на сайте розыгрыша.
Очередной тираж лотереи состоится в ближайшую субботу. Отмечается, что выявить победителя не удается уже 44 розыгрыша подряд.
Крупнейший в истории лотереи Powerball джекпот в размере $2,04 млрд был разыгран 7 ноября 2022 года. Победителем тогда стал житель Калифорнии Эдвин Кастро, который после уплаты налогов на руки получил чуть менее $1 млрд.