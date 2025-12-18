Telegram оштрафовали на 6 млн рублей

Мессенджер не исполнил предписания Роскомнадзора, сообщили в пресс-службе Мирового суда №422 Таганского района Москвы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мировой суд №422 Таганского района Москвы назначил административный штраф в размере 6 млн рублей мессенджеру Telegram за неисполнение предписаний Роскомнадзора об удалении запрещенной информации и невыполнение мониторинга интернет-сервиса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7.10-4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Компании назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей", - сказано в сообщении.