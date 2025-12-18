Пожертвования в целевой фонд будущих поколений Якутии увеличились в два раза за пять лет

Фонду удалось заключить большое количество договоров о социально-экономическом сотрудничестве с крупными компаниями

ЯКУТСК, 18 декабря. /ТАСС/. Объем пожертвований на проекты целевого фонда будущих поколений Якутии вырос более чем в два раза за последние пять лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"За последние пять лет объемы пожертвований на проекты целевого фонда будущих поколений Якутии выросли более чем в два раза, - приводятся в сообщении данные с совещания по рассмотрению предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности организации. - Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что целевой фонд будущих поколений за последние годы укрепил статус серьезного института развития, поддерживая социально направленные проекты".

По словам главы региона, фонду удалось заключить большое количество договоров о социально-экономическом сотрудничестве с рядом крупных компаний. Соглашения с компаниями-недропользователями позволили не только запустить новые социальные проекты, но и создать инфраструктуру для долгосрочного развития республики.

"За пять лет при участии партнеров были построены и открыты ключевые объекты: учебный корпус Малой академии наук, культурные центры в Намцах и Борогонцах, поликлиника в Батагае, новый корпус СОШ №1 и "фабрика процессов полного цикла" в Мирном. Кроме того, через центр компетенций по развитию территорий привлечено более 2 млрд рублей федерального финансирования по всероссийскому конкурсу по созданию комфортной городской среды", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках образовательных экспедиций в мероприятиях приняли участие более 14 тыс. детей. С 2021 года 134 талантливых школьника получили персональные гранты на развитие своих способностей в науке, искусстве и спорте. Конкурс "Инносфера" помог создать 28 центров цифрового и креативного творчества в сельских школах: от анимационных студий и IT-лабораторий до инженерных мастерских и медиацентров. В результате проведения конкурса проектов по экологическому просвещению и воспитанию детей "Экошаг" поддержаны 20 проектов. Республиканский кинофестиваль "Киномания", ставший детским дальневосточным фестивалем короткометражного кино "14 кадр" , привлек школьников из ряда регионов Дальнего Востока.

В новом стратегическом цикле реализации программы "Во имя будущего" работу адаптируют под национальные цели развития России с акцентом на технологическое лидерство, человеческий капитал и устойчивое развитие территорий. В 2026 году планируется создание мемориального комплекса первого президента республики Михаила Николаева в Хангаласском районе Якутии.