В Подмосковье создадут кинокомиссию

Принятый закон направлен на развитие в Московской области кинематографии, сообщили в Мособлдуме

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кинокомиссию и киноплатформу планируют создать в Московской области, новый орган будет направлен на привлечение новых кинопроектов и поддержку бизнеса, а цифровая платформа упростит процедуры согласования съемок. Соответствующее решение принято депутатами Московской областной думы 18 декабря.

"Наша цель - привлечь съемки, чтобы создавать новые рабочие места, поддерживать местный бизнес и показывать всю красоту Московской области на экранах всей страны. Все вопросы, касающиеся съемок, аренды помещений, подборки локаций и другие будут решаться в режиме "одного окна". Это выгодно и для экономики, и для имиджа региона", - сказала председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова, слова которой привели в пресс-службе Мособлдумы.

Как рассказали в региональном парламенте, принятый закон направлен на развитие в Московской области кинематографии. Кинокомиссия будет задействована в проведении консультаций, организации переговоров с возможными партнерами и последующим заключением договоров на оказание услуг. Также ее представители будут взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, сотрудничать со СМИ для освещения съемочного процесса.

По словам Самединовой, в настоящее время в Подмосковье кинокомиссия функционирует на базе учреждения "Креативное бюро "Регион". Новый орган же станет межведомственным и в его состав войдут представители профильных министерств и ведомств Московской области, а также региональной дирекции развития культурных и туристических инициатив. В помощь кинокомиссии в следующем году планируется запустить киноплатформу Подмосковья - электронная система позволит упростить процедуры согласования, сократить сроки рассмотрения заявок о проведении съемок.