В России продлили эксперимент по поступлению в колледжи до 2029 года

В рамках эксперимента девятиклассники сдают только два обязательных предмета вместо четырех экзаменов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до 12.

Эксперимент упрощает процедуру поступления в образовательные организации СПО: девятиклассники сдают только два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Ранее в нем принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь в число участников эксперимента вошли Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Согласно пояснительной записке, по итогам проведения эксперимента в 2025 году в государственной итоговой аттестации приняли участие 180,6 тыс. выпускников 9 класса, 47,3 тыс. человек (26,1% от общего числа выпускников) выбрали для сдачи экзамена только обязательные учебные предметы. Число выпускников девятых классов, не прошедших государственную итоговую аттестацию, сократилось почти на 40%: с 3 347 человек в 2024 году до 2 057 человек в 2025 году. Кроме того, увеличился прием на востребованные профессии строительства, металлургии, машиностроения, специальности в сфере цифровых технологий, педагогики и медицины.