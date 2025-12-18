В Ленобласти пройдет проверка систем оповещения

Жители услышат электросирены и информацию из громкоговорителей

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской области пройдет 22 декабря. Жители региона услышат электросирены и информацию из громкоговорителей, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 22 декабря 2025 года с 10 до 12 часов будет проводиться проверка готовности системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В проверке также будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети. По федеральным телеканалам с 10:43 до 10:44 покажут проверочный ролик. Жителей Ленобласти просят сохранять спокойствие.

Регулярные проверки позволяют оценить работоспособность всех средств оповещения и проверить готовность сотрудников, отвечающих за их запуск. Системы являются важнейшим элементом защиты граждан в чрезвычайных ситуациях.