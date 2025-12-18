"Рособоронэкспорт" удостоили национальной премии "Золотая идея" в пяти номинациях

Это рекордный результат за всю 25-летнюю историю компании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники "Рособоронэкспорта" госкорпорации "Ростех" удостоены национальной премии "Золотая идея" в пяти номинациях в сфере военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе компании.

"Сотрудники "Рособоронэкспорта" стали обладателями национальной премии "Золотая идея" в пяти номинациях - это рекордный результат за всю 25-летнюю историю компании. Юбилейная XXV церемония награждения лауреатов состоялась 17 декабря в Москве", - информировали в пресс-службе.

Там уточнили, что организационный комитет "Золотой идеи" присудил "Рособоронэкспорту" премии в номинациях "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения" и "Молодые таланты".

Отмечается, что в номинациях "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений", "За вклад в области разработки продукции военного назначения", а также "За вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения" сотрудники "Рособоронэкспорта" отмечены в составах творческих коллективов совместно с российскими предприятиями-разработчиками и производителями продукции военного назначения.

"Премия "Золотая идея" - это уникальный инструмент, позволяющий на государственном уровне оценить результаты работы субъектов военно-технического сотрудничества и предприятий оборонно-промышленного комплекса по продвижению на экспорт наиболее конкурентоспособной отечественной продукции, - сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ежегодная национальная премия "Золотая идея" учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях поддержки экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших отечественных образцов вооружения и военной техники, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.