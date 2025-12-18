Жительница Северска рассказала, как ВСУ поджигали дома

Украинские военные делали это с помощью бутылок с зажигательной смесью, сообщила Валентина Кутейко

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Украинские военнослужащие бутылками с зажигательной смесью поджигали частные дома в Северске Донецкой Народной Республики, при этом снимая происходящее на телефон. Об этом ТАСС рассказала местная жительница Валентина Кутейко.

"Солдаты [ВСУ] идут четыре человека, какие-то зажигающие бутылки бросали в дома. Вот видит дом нормальный, стоит он, бросает это (бутылки с зажигательной смесью - прим. ТАСС), на телефон снимает и ржет как собака. И дома вот так разрушали, разбивали", - сказала она.