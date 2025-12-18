Путин поговорит по телефону с ребенком, чье новогоднее желание исполнил

Президент РФ ранее принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", выбрав три открытки-шарика

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 18 декабря поговорит по телефону с одним из детей, шарики с чьими мечтами снял с "елки желаний". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня также Путин позанимается одним из подопечных по "Елке желаний". Планирует он с одним мальчиком поговорить по телефону, желание которого как раз исполняется", - сказал представитель Кремля.

3 декабря на площадке международного форума "Мы вместе" глава государства принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", выбрав три открытки-шарика.

Оказалось, что семилетний Игорь Степаненко из Московской области мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде. Пятилетний Тимур Рясной из ХМАО хотел бы попробовать себя в роли сотрудника ДПС, а девятилетняя Варвара Смахтина из Москвы загадала встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса.