Посольство США: заявители на студенческие визы должны открыть доступ к соцсетям

Эта мера направлена на проведение комплексной проверки заявителей и предотвращение задержек в процессе рассмотрения их заявлений на визу США, сообщили в американском диппредставительстве в Москве

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все заявители на получение студенческих виз в США должны открыть доступ к своим учетным записям в социальных сетях. Об этом говорится в сообщении американского диппредставительства в Москве.

"В соответствии с новыми положениями, все заявители на получение студенческих виз и виз для участников обменных программ (визовые категории F, M и J) обязаны обеспечить открытый доступ к своим учетным записям в социальных сетях путем установки режима "публичный профиль", - отмечается в тексте. - Данная мера направлена на проведение комплексной проверки заявителей и предотвращение задержек в процессе рассмотрения их заявлений на визу".