Володин: запрос на получение СПО в Москве, Петербурге и Липецкой области вырос

Это связано с проведением эксперимента по упрощению поступления в организации среднего профессионального образования, отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил увеличение числа желающих получить среднее профессиональное образование (СПО) в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. По словам Володина, это в том числе связано с проведением эксперимента по упрощению поступления в организации СПО.

"Если даже смотреть результаты [эксперимента], то они сами за себя говорят. Желающих поступать в средние профессиональные образовательные учреждения, получать профессиональное образование стало больше и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Липецкой области. Запрос на это вырос", - сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что для подготовки профессиональных кадров необходимо повышать престиж рабочих профессий и среднего профессионального образования. "Когда мы создаем условия и поддерживаем ребят, которые для себя определили получение среднего профессионального образования, конечно, мы решаем и одну из ключевых задач развития нашей экономики - формирование профессиональных кадров, которые необходимы для того, чтобы росли темпы экономики, чтобы мы решали задачи, связанные со строительством, развитием промышленности", - сказал Володин.

В рамках эксперимента девятиклассники получили возможность сдавать только два обязательных предмета (русский язык и математика) вместо четырех экзаменов. Ранее в инициативе принимали участие только три региона - Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. Теперь в число участников эксперимента войдут Татарстан, Камчатский край, Московская, Мурманская, Ростовская, Смоленская, Тверская, Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.