"Страна": в Одессе жители перекрыли улицу из-за длительного отсутствия света

Издание отмечает, что отключения электроэнергии продолжаются уже неделю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Группа одесситов перекрыла одну из улиц города из-за отключений электроэнергии, которые продолжаются уже неделю. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на публикации в местных соцсетях.

На опубликованных видео группа людей стоит на пешеходном переходе, не позволяя транспорту проехать на зеленый свет. Машины гудят. Один из протестующих держит в руках плакат.

Жители украинских городов все чаще перекрывают улицы в знак протеста против отключений электричества. Такие акции только за последние дни состоялись в Днепропетровске и в Черноморске Одесской области. При этом украинцев предупреждают, что применение многочасовых графиков отключения электроэнергии, которые сейчас вводятся на Украине ежедневно, может продлиться до начала апреля.

В Одесской области сложилась особенно трудная ситуация с электроснабжением. Многочисленные взрывы прогремели здесь 12 декабря, в результате чего в Одессе и регионе частично пропало электричество. Тогда энергохолдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении своей двадцатой по счету подстанции в области. С тех пор власти региона еще несколько раз информировали о повреждениях энергетических объектов.