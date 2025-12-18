В Махачкале открыли бюст Герою России Тулпару Мусалаеву

Мэр города Джамбулат Салавов отметил высокие нравственные качества, мужество и преданность долгу бойца

МАХАЧКАЛА, 18 декабря./ТАСС/. Торжественное открытие бюста Герою Российской Федерации Тулпару Мусалаеву состоялось в Махачкале. Об этом журналистам сообщил мэр города Джамбулат Салавов.

"Сегодня мы открываем памятник в честь нашего дорогого земляка, друга, товарища - Тулпара Мусалаева. Мне посчастливилось лично знать этого замечательного человека. Его высокие нравственные качества, мужество и преданность долгу навсегда останутся для нас примером. Это не первое мероприятие в республике, посвященное памяти Тулпара. Как только позволят погодные условия, мы полностью благоустроим и прилегающую территорию. Мы обещали семье Героя завершить все работы ко дню его рождения - и сдержали свое слово. Мы всегда будем чтить память таких людей и всех героев Российской Федерации", - сказал выступая перед собравшимися Салавов.

О герое

Командир роты 18-й отдельной мотострелковой бригады 58-й армии Южного военного округа майор Мусалаев родился в 1983 году в Хасавюрте. Мастер спорта по рукопашному бою и кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Особо отличился в августе 2014 года при выполнении специального задания. Секретным приказом 25 декабря 2014 года ему было присвоено звание Героя Российской Федерации, обстоятельства подвига засекречены.

Мусалаев погиб 19 мая 2016 года в районе села Горет в Южной Осетии при падении автобуса российской военной базы, который следовал по дороге Цхинвал - Ленингор.