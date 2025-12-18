S7 запустит рейсы из Новосибирска в Караганду в апреле 2026 года

Время в пути составит 1 час 45 минут

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines расширяет географию и открывает продажу билетов на новый международный рейс - из Новосибирска в казахстанскую Караганду. Полетная программа начнется 3 апреля 2026 года, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Полеты будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. Вылеты из Новосибирска запланированы в 12:55 с прибытием в Караганду в 12:40 по местному времени. Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 170, а время в пути составит 1 час 45 минут", - говорится в сообщении.

Расписание нового направления обеспечивает удобные стыковки в Новосибирске с рейсами в города Дальнего Востока (Владивосток, Благовещенск и другие), Сибири (например, Иркутск, Красноярск), а также в Москву и Пекин.

S7 - крупнейшая частная авиакомпания России, часть холдинга S7 Group, в который также входят компании в том числе по обслуживанию самолетов.