Мособлдума предложила увеличить штрафы за зацепинг

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что за последние пять лет на объектах железнодорожной инфраструктуры в регионе травмировались более 160 подростков, из них свыше 90 погибли

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании 18 декабря рассмотрели законодательную инициативу об увеличении административного штрафа за экстремальную езду на железнодорожном транспорте - зацепинг - до 5 тыс. рублей при однократном нарушении и до 15 тыс. рублей за повторное. Она будет направлена на рассмотрение в Правительство РФ для получения отзыва.

"Мы предлагаем увеличить максимальный штраф за первое нарушение с 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Второе и, это главное, - пресечь повторные нарушения. И в целях пресечения повторных нарушений предлагаем: для тех, кто продолжает рисковать жизнью, установить административный штраф от 10 тыс. до 15 тыс. рублей", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, его слова привели в пресс-службе регионального парламента.

Он добавил, что за последние пять лет на объектах железнодорожной инфраструктуры в регионе травмировались более 160 несовершеннолетних, из них свыше 90 погибли.

Брынцалов сообщил, что далее законодательная инициатива будет направлена на рассмотрение в Правительство РФ для получения отзыва.