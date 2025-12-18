Роскачество выдало первый в Петербурге сертификат pet-friendly отелю

Сертификация показала, что отель соответствует стандартам комфортного, безопасного и продуманного проживания гостей с питомцами

Редакция сайта ТАСС

© Jakob Berg/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Орган по сертификации "Роскачество - Туризм" выдал первый в Санкт-Петербурге сертификат по стандарту "путешествия с питомцами". Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

Это первый pet-friendly сертификат в Санкт-Петербурге и первый сертификат Роскачества в сфере туризма.

Сертификация подтвердила, что отель соответствует высоким требованиям к комфортному, безопасному и продуманному размещению гостей с домашними животными. Эксперты проверили наличие специальных номеров и общественных зон для проживания с питомцами, обязательную проверку ветеринарных паспортов при заселении, проведение гипоаллергенной уборки в pet-friendly номерах, а также внутренние правила работы с гостями, путешествующими с животными, и понятное информирование о правилах проживания.

Кроме того, оценивалось оснащение номеров необходимыми принадлежностями - мисками, лежанками, пакетами для выгула, - обустройство удобных и безопасных зон для прогулок на прилегающей территории, а также обучение персонала правилам обращения с животными и действиям в нештатных ситуациях.