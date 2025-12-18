В ГД внесли законопроект об извинении перед ошибочно оштрафованными

По мнению депутатов, такая мера будет стимулировать более тщательно и объективно расследовать дела, а также повысит доверие общества к институтам власти и правовой системе в целом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет в КоАП РФ требование для должностных лиц приносить официальные извинения за неверно выписанные штрафы. С материалами ознакомился корреспондент ТАСС.

Законопроект подготовлен депутатами Госдумы Ксенией Горячевой, Ярославом Самылиным и Владимиром Плякиным. Проект предлагает дополнить часть 2 статьи 30.8 "Оглашение решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении" КоАП новым абзацем следующего содержания.

"В случае вынесения решения об отмене постановления по делу об административном правонарушении и о прекращении производства по делу вместе с копией решения по жалобе на постановление также направляются официальные извинения должностного лица, вынесшего постановление, физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых было вынесено постановление по делу, в порядке, определяемом правительством", - указано в тексте документа.

В пояснительной записке указано, что институт извинений должностными лицами уже законодательно закреплен и применяется, например, в случае нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан. Авторы инициативы считают, что эту практику следует распространить на другие категории должностных лиц, в том числе выносящих постановления по делам об административных правонарушениях. По мнению депутатов, такая мера будет стимулировать более тщательно и объективно расследовать дела, исключая вынесение поспешных или необоснованных штрафов, а также повысит доверие общества к институтам власти и правовой системе в целом.

В случае принятия закон вступит в силу в момент официального опубликования.