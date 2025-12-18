Автор фотосессии сотрудников Белого дома отрицает, что хотел выставить их в плохом свете

Кристофер Андерсон заявил, что снимает в таком формате уже много лет и даже издал книгу в 2014 году с фотографиями разных политиков - как демократов, так и республиканцев

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Американский фотограф Кристофер Андерсон отрицает, что намеренно cделал якобы плохие снимки во время фотосессии с сотрудниками администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее журнал Vanity Fair взял интервью у руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Материал был проиллюстрирован фотографиями ведущих членов администрации - вице-президента Джея Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, заместителя Уайлс Стивена Миллера, пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Снимки сделаны в необычном стиле - фотограф запечатлел лица чиновников очень крупным планом. Фото быстро распространились по соцсетям. Пользователи спекулируют, что Андерсон якобы мог специально сделать плохие снимки, чтобы высказать тем самым негативное отношение к администрации Трампа.

В интервью с газетой The Washington Post Андерсон сказал, что снимает в таком формате уже много лет и даже издал книгу в 2014 году с фотографиями разных политиков - как демократов, так и республиканцев. По его словам, задумка заключается в том, что такие снимки помогают "обходить тщательно продуманный имидж политиков <...> и добраться до чего-то, что кажется более изобличающим политический театр". "Я удивлен, что журналисту в принципе приходится спрашивать меня, почему я не отретушировал дефекты [на лицах чиновников]. Потому что если бы я сделал это, то это было бы ложью. Я бы скрывал правду относительно того, что я увидел", - сказал Андерсон.

Он отверг обвинения в том, что фотосессия была его публичной атакой на членов администрации Трампа. По словам фотографа, он берется за контракты не за тем, чтобы выставить кого-то в хорошем или плохом свете. Андерсон подчеркнул, что все участники фотосессии пришли подготовленными, некоторые в кампании своих имиджмейкеров. "Я не знаю, что это говорит о нашем мире, эпохе Photoshop и ИИ-фильтров в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), но тот факт, что интернет сходит с ума, потому что они (пользователи - прим. ТАСС) увидели реальные фотографии, а не отретушированные, - это для меня что-то да говорит", - сказал автор фотосессии.