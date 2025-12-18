Запашный: труд человека в театре и цирке в эпоху ИИ будет все ценнее

Вместе с тем искусственный интеллект будут все больше применять в работе с технологиями, такими как свет, звук, экраны, а также в дизайнерском искусстве, считает директор Большого Московского цирка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Дальнейшее развитие и внедрение искусственного интеллекта приведет к тому, что труд человека будет цениться больше, особенно это касается видов искусства, где ключевое значение имеет прямой контакт со зрителем. Такое мнение высказал журналистам директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.

"Я убежден, что чем больше искусственного интеллекта в нашей с вами жизни станет присутствовать, а его очевидно станет больше, тем больше труд человека будет цениться. Все, что будет связано с искусством прямого эфира, а это цирк, это театр, только будет набирать обороты по популярности", - сказал Запашный на пресс-конференции в преддверии петербургских гастролей цирка с новогодним шоу "Сказка о Золотой рыбке".

По его мнению, в будущем многие фильмы будут сопровождаться слоганом: "Здесь нет ни одного компьютерного эффекта", так как люди будут в большей степени искать именно то, что создано человеком.

"Я только что ролик посмотрел, как [президент США Дональд] Трамп "пробегает" по всем нашим любимым советским фильмам: он встречался только что с Вициным, Никулиным, Моргуновым, Мироновым, и это настолько реалистично, что 20 лет назад мы бы с вами сейчас активно обсуждали, как такое возможно в принципе. А уже это данность", - рассказал он.

Вместе с тем искусственный интеллект будут все больше применять в работе с технологиями, такими как свет, звук, экраны, а также в дизайнерском искусстве, считает Запашный. "Что-то будет интегрировано, а чем-то мы уже потихонечку начинаем пользоваться. Но все, что касается, опять же, живого контакта со зрителем, то я убежден, что труд человека более интересен, нежели [если] мы все заполоним роботами, какими бы они прекрасными и дорогими ни были. Все равно это все ненастоящее, и в этом нет и никогда не будет души", - заключил он.

Гастроли новогоднего шоу Большого Московского цирка "Сказка о Золотой рыбке" в постановке Аскольда Запашного и Дарьи Пурчинской пройдут с 30 декабря по 11 января в КСК "Арена". Всего за 12 праздничных дней постановку покажут 28 раз.