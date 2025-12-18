В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Режим будет действовать с 21:00 мск до 09:00 мск 19 декабря

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московском регионе из-за прогнозируемого предстоящим вечером и ночью тумана. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В отдельных районах Подмосковья ожидается туман, объявлен желтый погодный уровень", - сказал собеседник агентства. По его словам, действовать подобный уровень будет с 21:00 мск до 09:00 мск пятницы, 19 декабря. "Метеорологические условия могут быть потенциально опасны", - пояснили в Гидрометцентре РФ суть желтого погодного уровня. Здесь напомнили, что также до вечера субботы, 20 декабря, в столичном регионе действует желтый погодный уровень, связанный с возможным образованием местами на дорогах гололедицы.

Что же касается прогноза погоды, то, по последним данным синоптиков, в предстоящие сутки ночью и днем на фоне облачной погоды температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 2 до плюс 3 - в Подмосковье. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 3-8 м/с.

В целом, говоря о характере погоды в предстоящие несколько дней, в Гидрометцентре РФ заметили, что она в столичном регионе будет облачной с небольшими осадками при умеренном юго-западном ветре. "Сохранится и превышение температуры над нормой", - заметили синоптики.