В России приняли закон об увеличении исполнительского сбора до 12%

По действующим нормам он установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взысканного имущества

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект об увеличении исполнительского сбора с 7% до 12% от суммы долга.

Изменения вносятся в закон "Об исполнительном производстве". По действующим нормам исполнительский сбор установлен в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взысканного имущества. При этом данная сумма не может быть меньше 1 тыс. рублей в случае взыскания долга с гражданина или индивидуального предпринимателя и менее 10 тыс. рублей - в случае взыскания долга с организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя установлен в размере 5 тыс. рублей, с должника-организации - 50 тыс. рублей.

Принятым законом исполнительский сбор увеличен с 7% до 12% от суммы долга. Эта сумма не может быть меньше 2 тыс. рублей для граждан и ИП, меньше 20 тыс. рублей - для организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя предлагается установить в размере 10 тыс. рублей, с должника-организации - 100 тыс. рублей.

"Увеличение размера исполнительского сбора послужит дополнительным фактором, стимулирующим исполнение должниками обязательств по исполнительным документам в установленный срок, повысит эффективность деятельности органов принудительного исполнения РФ, а также приведет к дополнительным поступлениям денежных средств в федеральный бюджет", - отмечалось в пояснительной записке.

Еще одно предложение - возможность взыскания исполнительского сбора одновременно с основной суммой долга. Так, до полного погашения долга будет удерживаться исполнительский сбор в размере 11% от взысканной суммы или денег, вырученных от реализации имущества должника, еще 1% будет взыскиваться уже после полного погашения долга. Исключения составят исполнительные документы о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, а также о компенсации морального вреда.