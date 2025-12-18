В Москве стартовал курс по работе с ИИ для педагогов

Обучение пройдет под руководством наставников из Московского городского педагогического университета, МГУ имени М. В. Ломоносова, а также экспертов компаний Сбер и "Яндекс"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пилотная программа повышения квалификации, посвященная искусственному интеллекту, открылась для учителей в Москве. Обучение пройдут почти две тыс. педагогов физики и математики, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Развитие искусственного интеллекта сегодня не только создает новые возможности для всех отраслей экономики, но и ставит новые вызовы перед школьным образованием. Учителям необходимо уметь применять нейросети осознанно и эффективно, чтобы создавать новую цифровую дидактику, находить такие формы учебных заданий, которые будут формировать фундаментальные знания и умения в быстро меняющемся высокотехнологичном мире. Задача нового курса - научить педагогов использовать ИИ таким образом, чтобы он усиливал профессионализм учителя, но не подменял его, был настоящим помощником, а не инструментом легких решений и "коротких путей" в учебе для школьников", - говорится в сообщении.

Учителя пройдут обучение под руководством наставников из Московского городского педагогического университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также экспертов компаний Сбер и "Яндекс". Педагоги узнают, как создавать учебные задачи, которые не может решить искусственный интеллект, и разрабатывать ИИ-ассистентов. Такие помощники смогут проверять контрольные работы, проводить устный опрос учеников и анализировать уроки.

Кроме того, учителя разберут, что такое "галлюцинации" искусственного интеллекта и как учитывать эту особенность на уроках физики и математики. Педагоги также освоят промпт-инжиниринг - искусство правильно формулировать запросы для нейросети. Это позволит даже без навыков программирования создавать полезные программы, например, для наглядной анимации физических процессов или геометрических фигур.

Итогом обучения для каждого учителя станет собственный цифровой проект.