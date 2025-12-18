На Северном и Южном речных вокзалах Москвы появились новогодние фрегаты

Заммэра Петр Бирюков отметил, что к новогодним и рождественским праздникам по всему городу установили более 4 тыс. световых декоративных конструкций и новогодних елей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства установили огромные фрегаты на Северном и Южном речных вокзалах столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Тематические конструкции представляют собой корабли с наполненными ветром парусами, на палубе которых установлены новогодние подарки. Длина каждого судна составляет 10 м, они украшены яркой светодиодной подсветкой. Фрегаты разместили возле зданий вокзалов, рядом с ними установили новогодние ели, декорированные разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. На Северном речном вокзале дополнительно смонтировали световые деревья", - сказал Бирюков.

Он добавил, что к новогодним и рождественским праздникам по всему городу установили более 4 тыс. световых декоративных конструкций и новогодних елей, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток.

"Световые арки установлены, в частности, на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере, Тверской и Манежной площадях, Газетном и Камергерском переулках. Они прошли технологическую модернизацию и работают в полноцветном режиме с возможностью управления светоцветовыми сценариями. Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформили световыми тоннелями и цифрами 2026, в парке Победы на Поклонной горе установили гигантский елочный шар", - отметил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

"За последние годы в Москве сформирован достаточный запас декоративных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение. Все световые и декоративные конструкции - многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - заверили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.