В Ленобласти количество разводов сократилось на 22%

Более 3 тыс. пар стали многодетными родителями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Количество разводов сократилось в Ленинградской области на 22% за 11 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Более 3 тыс. пар стали многодетными родителями - у них родился третий или последующий ребенок, приводит пресс-служба правительства Ленобласти слова вице-губернатора по социальным вопросам Александра Кялина.

"Разводов в Ленинградской области стало меньше почти на 22% по сравнению с прошлым годом. Уже более чем в 3 000 семьях родился третий или последующий ребенок. <...> В сфере ЗАГС 47-го региона трудится 100 сотрудников ", - отметил Кялин.

В регионе для выездных свадебных церемоний утверждены 25 живописных мест, 7 из которых работают круглый год. Самыми популярными площадками в 2025 году стали "Домик на пристани" в Шлиссельбурге, зал "Ризалит" в Гатчине, Дом-музей Николая Римского-Корсакова в Тихвине и Музей-усадьба "Приютино" во Всеволожске.

Ранее сообщалось, что власти Ленобласти планируют популяризировать выездные торжественные официальные церемонии регистрации брака в музеях, музеях-усадьбах и на территории старинных крепостей региона.