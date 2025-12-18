На Ставрополье ввели бесплатное посещение кружков и секций для детей бойцов СВО

Им будут доступны занятия в объединениях, которые проводятся в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ

СТАВРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Дума Ставрополья утвердила возможность бесплатного посещения кружков и секций для детей участников специальной военной операции на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого парламента.

"Детям участников СВО предоставлена возможность бесплатного посещения занятий в кружках, секциях, клубах, творческих объединениях, которые проводятся в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ, а не в рамках внеурочной деятельности", - пояснили в краевом парламенте.

Действие этой меры распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. На заседании в четверг парламентарии приняли еще ряд изменений региональные законы о социальной поддержке участников СВО и членов их семей. До 30 июня 2026 года продлен срок предоставления единовременных социальных пособий участникам специальной военной операции, а также мер социальной поддержки членам их семей. Расширен и перечень получателей соцгарантий.

"Категории участников специальной военной операции, имеющих право на получение дополнительных социальных гарантий, пополнились гражданами, выполнявшими задачи по отражению провокации на территории Брянской области. Участникам специальной военной операции и членам их семей на Ставрополье уделяется особое внимание", - цитирует пресс-служба председателя Думы Ставрополья Николая Великданя.

Продлено действие единовременной выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы, мера будет действовать до 31 декабря 2026 года. Необходимое финансирование на предоставление социальных гарантий предусмотрено в краевом бюджете.