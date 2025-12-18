ГД приняла закон о закреплении в коллективном договоре мер поддержки волонтеров

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев уточнил, что в регионы будут направлены методические рекомендации по развитию корпоративного волонтерства

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому компании получили право включать в коллективный договор меры поддержки сотрудников, занимающихся волонтерством и благотворительностью.

Законопроект был внесен на рассмотрение Думы группой депутатов во главе с Артемом Метелевым ("Единая Россия"). Изменения внесены в статью 41 Трудового кодекса РФ.

По мнению депутатов, корпоративное волонтерство является актуальной и эффективной формой проявления социальной ответственности компаний и их сотрудников. Кроме того, оно улучшает климат в организации, укрепляет корпоративную культуру, повышает лояльность и вовлеченность сотрудников, а это в свою очередь положительно влияет на экономические показатели. Концепция проекта поддержана Национальным советом по корпоративному волонтерству и Советом Торгово-промышленной палаты РФ по устойчивому развитию бизнеса, корпоративной социальной ответственности и волонтерству, а также Российским союзом промышленников и предпринимателей и Федерацией независимых профсоюзов России.

Как отметил в беседе с ТАСС один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, 70% россиян готовы участвовать в корпоративных социальных и благотворительных программах. "Это миллионы людей. Особенно данного шага ждут молодые специалисты, которые принимают решение о выборе места работы, исходя в том числе и из социальной стратегии работодателя. Уверен, закон простимулирует тысячи компаний создавать условия для такой гражданской активности", - отметил он.

Парламентарий уточнил, что в регионы будут направлены методические рекомендации по развитию корпоративного волонтерства и внедрению мер поддержки. "Теперь у работодателей встанет вопрос, а что конкретно делать и какие меры поддержки внедрять? Правительством, Росмолодежью совместно с "Добро.рф", Национальным советом по корпоративному волонтерству все уже описано, собраны лучшие практики. Я уверен, что это поможет людям сделать еще больше добрых дел в городах", - заключил он.