Участники акций "Сад памяти" и "Сохраним лес" высадили более 100 млн деревьев

Памятные аллеи появились в городах-героях, а также в исторических регионах страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн человек посадили в 2025 году более 100 млн новых деревьев в ходе акций "Сад памяти" и "Сохраним лес". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Сад памяти".

"Конечно, большое значение в восстановлении лесов имеют волонтерские проекты. Масштабные акции "Сохраним лес" и "Сад памяти" только в 2025 году объединили свыше 1,5 млн человек. За счет этих мероприятий в России появилось более 100 млн новых деревьев", - заявил в своем послании заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, работа по охране лесов ведется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". До 2030 года на реализацию соответствующих мероприятий запланировано больше 70 млрд рублей. Средства будут в том числе направлены на создание и модернизацию питомников, уход за лесными культурами, формирование запаса семян, закупку специальной техники.

Этот год был значимым, так как высадки леса проходили в юбилейный год 80-летия Победы и Год защитника Отечества, добавил генеральный директор АНО "Сад памяти" Вячеслав Харламов. Памятные аллеи появились в городах-героях, а также в исторических регионах страны. Высадки деревьев в рамках международной акции "Сад памяти" прошли в 80 странах.

В акции "Сад памяти" пятью регионами-лидерами стали Башкирия, Подмосковье, Дагестан, Красноярский край, Луганская Народная Республика. В акции "Сохраним лес" в пятерку самых активных и результативных регионов страны вошли Иркутская, Белгородская, Кемеровская области, Алтайский край и Калмыкия. Кроме того, в рамках акции "Сохраним лес" победительницей совместного с Российским футбольным союзом конкурса стала Екатерина Брит из Брянска, которая получила главный приз - мяч с автографами сборной России по футболу.