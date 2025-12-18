Умер британский дизайнер рок-индустрии Энтони Прайс

Ему было 80 лет

Редакция сайта ТАСС

Энтони Прайс © David M. Benett/ Getty Images

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британский дизайнер Энтони Прайс, одевавший музыкантов Мика Джаггера, Дэвида Боуи, а также участников рок-группы Duran Duran, умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщил портал The Daily Beast.

По его информации, модельер также сотрудничал с членами британской королевской семьи. Нынешняя королева Великобритании Камилла носит наряды Прайса с 1990-х годов.

Прайс родился в английском графстве Йоркшир в 1945 году. Окончил лондонский Королевский колледж искусств. Клиентами дизайнера были музыканты таких групп, как The Rolling Stones, Roxy Music, певица Лили Аллен, фотомодель и актриса Джерри Холл и другие.